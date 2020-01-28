المشتركة: ترفض ما يُسمى "صفقة القرن" جملةً وتفصيلًا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت القائمة المشتركة، بيانًا مساء اليوم الثلاثاء، يؤكد رفضها القاطع لما يسمى "صفقة القرن" جملةً وتفصيلًا.

واعتبرت المشتركة، أن "هذه الصفقة ليست خطّةً للسلام، ولا ترى فيها حتى أساسًا للتفاوض، بل هي مخطط لتصفية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع السلام العادل وممارسة حق تقرير المصير، ولسد الطريق على تطبيق القانون الدولي وتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية".

وأضاف البيان، أنه "كما تفتح الصفقة الباب أمام خطوات أحادية الجانب لتغيير الواقع في الأراضي المحتلة عام 1967 من خلال شرعنة الاستيطان والضم وتكريس المشروع الاحتلالي الكولونيالي في الأراضي المحتلة، وتكريس اغتصاب القدس بمقدّساتها الإسلامية والمسيحية".

وأوضحت المشتركة، أن "الصفقة تشمل اعترافًا بإسرائيل كـ‘دولةً يهودية‘، ما يعني التنكر لحقوق اللاجئين، وللحقوق القومية والتاريخية للمواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل".

وقالت القائمة المشتركة، إن "مطلب الساعة هو رصّ صفوف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ضد هذا المخطط التصفوي، وتعزيز وحدة الموقف والنضال لإفشاله". وأضافت، إن "تواطؤ معظم القوى السياسية الفاعلة على الساحة السياسية في إسرائيل مع هذا المخطط -لا سيما قائمة ‘كحول لفان‘ وقطاعات من ‘اليسار الصهيوني‘، يؤكد من جديد أن العنوان الوحيد لكل مناهضي الاحتلال وطلاب السلام العرب واليهود هو القائمة المشتركة، فهي البديل الوحيد على الساحة السياسية، الذي يدافع بلا هوادة عن الحقوق الديمقراطية ويطرح بديلًا عن سياسة الإجماع الصهيوني الشوفيني".