الأردنيون يعتصمون أمام السفارة الأمريكية في عمان رداً على صفقة القرن 

الثلاثاء 28 يناير 2020

صورة أرشيفية

يعتصم في هذه الأثناء أردنيون أمام السفارة الأمريكية في العاصمة عمان، بالتزامن مع إعلان رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، تفاصيل صفقة القرن، مؤكدين احتجاجهم ورفضهم للصفقة وتفاصيلها.



يعتصم الآن أمام السفارة الأمريكية، في العاصمة عمان، ما يقارب المئتي شخص والعدد مرشح للتزايد. وذلك بالتزامن مع إعلان ترامب تفاصيل صفقة القرن.

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وردد المحتجون "أمريكا رمز الإرهاب وبتدعم بني صهيون"، و"يا أمة المليار بكفي ذل بكفي عار".

ورددوا شعارات تدعو إلى عروبة الجولان والأغوار وتطالب بإسقاط غصن الزيتون كناية عن إلغاء اتفاقية وادي عربة.

وشهد الاعتصام في بدايته انقساما بين التيارين الإسلامي واليساري، فكان كل طرف يردد شعاراته، إلى أن اقترب تجمع الإسلاميين من اليساريين وطلبوا توحيد الصفوف وتوزيع الشعارات فيما بينهم. وبدأ الاعتصام قبالة السفارة الأمريكية بتجمع العشرات وسط حشد أمني كبير، لكن بالتزامن مع اقتراب موعد إعلان ترامب لتفاصيل صفقة القرن بدأ العدد بالتزايد.

يذكر أنه في أواخر عام 2017 تم الإعلان عن صفقة القرن، التي تتضمن خطة سلام من وجهة النظر الأمريكية، إلا أن الإعلان عن بنود الصفقة بقي طي الكتمان حتى تم إعلانها اليوم، وطوال العامين الماضيين، اتخذ ترامب سلسلة من القرارات الداعمة لإسرائيل، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما أعلن ضم الجولان لإسرائيل.