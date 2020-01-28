شكرا لقرائتكم خبر عن «جونسون» و«ترامب» يبحثان القضايا الإقليمية والان نبدء بالتفاصيل

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجرى خلال الاتصال مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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