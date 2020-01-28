ترامب ينشر خريطة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وفق رؤيته لـ "صفقة القرن"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020

الخليج 365

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خريطة للدولتين الفلسطينية والإسرائيلية وفق خطة السلام لتسوية الصراع في الشرق الأوسط والتي أعلنها اليوم الثلاثاء.

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وتتضمن "خطة السلام"، المعروفة باسم "صفقة القرن"، دولة فلسطينية مقسومة إلى جزئين، مكونة من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة، يربط بينها نفق يمر أسفل أراضي دولة إسرائيل، تضم منطقة غور الأردن.

وتوضح هذه الخريطة النية في توسيع أراضي قطاع غزة بإضافة منطقتين كبيرتين على الحدود المصرية.

كما تشير هذه الخريطة إلى أن "صفقة القرن" لا تنص على نقل أي من الفلسطينيين والإسرائيليين من أماكن إقامتهم الحالية.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها تعليقا على هذه الخطة: "كنت دائما إلى جانب دولة إسرائيل والشعب اليهودي. أدعم بقوة أمنهم وحقهم في العيش في وطنهم التاريخي. حان وقت السلام!".