شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حماس: تصريحات ترامب بشأن خطة السلام ”عدوانية“ واقتراحاته عن القدس ”فارغة“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 الخليج 365 وصف مسؤول في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطته للسلام في

Advertisements الشرق الأوسط بأنها ”عدوانية“، مؤكدًا أن اقتراحاته بشأن القدس ”فارغة“. وقال سامي أبو زهري، إن“تصريحات ترامب العدوانية ستفجر غضبًا كبيرًا“. مضيفًا أن ”تصريحاته حول القدس فارغة وليس لها قيمة، والقدس ستبقى أرض الفلسطينيين“.

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