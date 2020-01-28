شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: القدس "عاصمة غير مقسمة" لإسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يناير 2020 ر شدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على أن القدس "عاصمة غير مقسمة" لإسرائيل.

Advertisements وبين الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية، أن الخطة الأمريكية ستغني الفلسطينيين عن المعونات وستوفر 50 مليار دولار. وأضاف ترامب، أنه "من المنطقي أن أقوم بالكثير للفلسطينيين وإلا لن يكون الأمر منصفا".

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