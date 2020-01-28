أول تعليق من نتنياهو بعد إعلان صفقة القرن.. وحماس ترد: كلام فارع وترامب يشعل المنطقة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل مستعدة للتفاوض مع الفلسطينيين بشكل فوري ومباشر، إذا أعرب الفلسطينيون عن استعدادهم لخوض المسار وعقد السلام مع الدولة اليهودية وإذا اتفقوا على الالتزام بكل الشروط.

وأضاف نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عقب كلمة ترامب التي أعلن فيها عن خطته، مساء الثلاثاء: "بعض النظر عن قرارات السلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل ستحافظ على مسار السلام لـ4 سنوات مقبلة وستبقي على الوضع القائم الذي ستنص عليه الخطة، وفي نفس الوقت سنطبق قانوننا على غور الأردن والأماكن الأخرى التي يحددها الاتفاق جزءًا من إسرائيل".

وتابع: "هذا القرار يضمن المصالح الأمنية لإسرائيل ويفتح المجال لتسوية مع الفلسطينيين في السنوات المقبلة".

رد حماس

وصف مسؤول في حركة حماس يوم الثلاثاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطته للسلام في الشرق الأوسط بأنها "عدوانية" وقال إن اقتراحاته بشأن القدس "فارغة".

وقال سامي أبو زهري إن "تصريحات ترامب العدوانية ستفجر غضبا كبيرا".

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وأضاف أن "تصريحاته حول القدس فارغة وليس لها قيمه والقدس ستبقى أرض الفلسطينيين".

قال مسؤول إسرائيلي إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى موسكو غدا الأربعاء، لإطلاع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خطة السلام الأمريكية.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو ربما يأمل أيضا في أن يعيد إلى إسرائيل "نعمة يساكر"، وهي إسرائيلية-أمريكية مسجونة في روسيا بعد إدانتها في قضية مخدرات.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ودولًا عدة ستدعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إذا اختار نسار السلام، وفق قوله.

ووجه ترامب، رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال مؤتمره الصحفي، مساء الثلاثاء، للكشف عن خطته للسلام، قائلًا: "إذا اخترت مسار السلام فإن أمريكا ودول عديدة ستكون إلى جابنك وستساعدك برضق عدة وسنكون معم في كل خطوة تتخذها لمساعدتكم".

وتابع: "لأول مرة منذ عقود عدة يمكن القول إن هذا الاتفاق سينجح إذا طبقت هذه الخطة، ونريد أن نجعل الفلسطينيين يحظون بدولتهم".