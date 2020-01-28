أبو تريكة يرد على إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل:" تسقط صفقة القرن وتعيش فلسطين حرة"

أحمد أبوعقيل

على محمد أبو تريكة نجم مصر والإهلي السابق على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة القرن، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا:" تسقط صفقة القرن وتعيش فلسطين حرة".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، إعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام، أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام".

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وأضاف الرئيس الأمريكي: "بحسب الرؤية فإن القدس ستظل العاصمة غير المقسمة لإسرائيل وهو أمر قد اعترفت به بالسابق".