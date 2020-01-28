أحمد أبوعقيل
على محمد أبو تريكة نجم مصر والإهلي السابق على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة القرن، مساء اليوم الثلاثاء، قائلا:" تسقط صفقة القرن وتعيش فلسطين حرة".
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال كلمة ألقاها، اليوم الثلاثاء، إعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام، أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "بحسب الرؤية فإن القدس ستظل العاصمة غير المقسمة لإسرائيل وهو أمر قد اعترفت به بالسابق".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو تريكة يرد على إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل:" تسقط صفقة القرن وتعيش فلسطين حرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.