إثيوبيا تتسلم منظومة دفاع روسية لتعزيز قدراتها العسكرية.. ما هي صواريخ "PantirS1" وعلاقتها بسد النهضة

أعلن سفير إثيوبيا لدى روسيا، ألمايهو تيغينو، أن بلاده تقوم بالعمل التحضيري لبناء محطة للطاقة النووية في البلاد، وفقاً للاتفاقيات مع الجانب الروسي، إنه منذ توقيع الاتفاقية في إثيوبيا، تم بالفعل عقد اجتماعين للخبراء في "روس آتوم" وموظفي وزارة الابتكار والتكنولوجيا الإثيوبية، حيث تم إنشاء مجموعتين للعمل.

وقال السفير الإثيوبي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم، إن روسيا قد انتهت في نوفمبر الماضي من تسليم بلاده منظومة الدفاع الصاروخي من طراز "PantirS1" لتطوير قدراتها العسكرية الإقليمية.

صواريخ بانتسير 1 "هو نظام دفاع جوي ارض-جو قصير ومتوسط المدى، روسي الصنع صمم من قبل مكتب صناعة الأجهزة (KBP Instrument Design Bureau) وهو تطوير لنظام تنغوسكا (Tunguska) كان المشروع في البداية موجها للقوات الروسية، لكن التطوير توقف لسنوات بسبب قلة الموارد ثم أعيد إطلاق المشروع بعد طلب من الإمارات العربية المتحدة التي تبنت تمويل مشروع التطوير سنة 2000 وطلبت تزويدها ب 50 نموذج فانطلق المشروع مرة أخرى لتلبية الطلب الإماراتي الذي تعزز بطلبات من دول أخرى كالجزائر وسوريا.

وأكد السفير أن الهدف من شراء تلك المنظومة هو رغبة إثيوبيا في تحديث قواتها المسلحة، وتطوير قدراتها في مجال حفظ السلام ومكافحة الإرهاب، بالتعاون مع روسيا.

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وأضاف "سنواصل العمل مع روسيا لأننا نريد تحديث قواتنا العسكرية... كما تعلمون، فإن قواتنا العسكرية قوية جدًا في المنطقة، وتشارك في عمليات حفظ السلام، وتعمل على محاربة الإرهاب أيضا وفي هذا الصدد، نريد دائمًا التعاون مع دول مثل روسيا".

كما أكد أن إثيوبيا ستواصل المساهمة بقواتها في قوات حفظ السلام الإقليمية لكنها ترحب في الوقت نفسه بالدعم الدولي.

وقال إن الدولتين عقدتا اجتماع تعاون دفاعي مثمر في نوفمبر الماضي، وكان ناجحا جدا، حيث أثمر الكثير من الاتفاقيات، لافتا إلى أن اجتماعا مماثلا سيعقد هذا العام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على الأرجح في نوفمبر.

كما قال السفير إن بلاده ستكون سعيدة للغاية لاستقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة رسمية إلى إثيوبيا.