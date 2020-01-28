مكتب حبيش: الفبركات ضدي غبية ولا ترتقي إلى مستوى شائعات

لفت المكتب الإعلامي للنائب ​هادي حبيش​ إلى انه "تناقلت بعض المواقع خبرا كاذبا عن "مباحثات بين قوى ​السلطة​ ورئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ شملت ضمانات بوقف الملاحقات ضد النائب هادي حبيش لتمكينه من حضور جلسة الموازنة مع ​كتلة المستقبل​، مقابل منع تنفيذ مذكرات وملاحقات قضائية بحقه من القاضية ​غادة عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ نبيهبري أعطى الضمانات في هذا الصدد"، مؤكدا ان "هذا الخبر المفبرك عار من ​الصحة​، وهو مزحة غبية وسمجة، لا ترتقي إلى مرتبة الشائعات حتى، وتتناسب مع ذوي العقول الصغيرة، مثل كاتبيها وناشريها.

وشدد على أن ما جرى بين النائب حبيش وبين القاضية عون ليس سوى خلاف بين محام وقاض، ليس الأول ولن يكون الأخير في تاريخ قصور ​العدل​ وتتم متابعته وفقا للأصول القانونية، ولم يصدر أي مذكرات من أي نوع. وأكد للمصطادين في الماء العكر، على علاقته المتينة بالجسم القضائي، واحترامه للقضاء مؤسسة وأشخاصا.