النشرة: تظاهرة في مخيم عين الحلوة رفضا لصفقة القرن

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، انه تزامنا مع اطلاق ​صفقة القرن​ نظم شباب ​مخيم عين الحلوة​، ​تظاهرة​ شعبية احتجاجية انطلقت من امام مفرق سوق الخضار في ​الشارع التحتاني​ للمخيم رفضا لصفقة القرن، وسط هتافات "لن تمر" وتأكيد على ​الدولة الفلسطينية​ وعاصمتها ​القدس​ و​حق العودة​. إضغط للمزيد

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