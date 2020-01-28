علي حسن خليل: وحدتنا سوف تُفشل صفقة القرن وتسقط ما يرسم لنا منها

أعلن وزير المالية الأسبق علي حسن خليل رفضه لصفقة القرن، معتبراً أنها ليست مصيراً محتوماً لنا وللقضية الفلسطينية.
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد خليل أن "وحدتنا سوف تُفشل صفقة القرن وتسقط ما يرسم لنا منها، ووحدة الفلسطينيين تحميهم وتحصّن حقوقهم".
وأشار خليل إلى أن الصفقة "لن تمر طالما أننا نقاومها متّحدين.، فالوحدة سلاحنا الأول بوجه وحدة ترامب ونتنياهو".
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