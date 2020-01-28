علي حسن خليل: وحدتنا سوف تُفشل صفقة القرن وتسقط ما يرسم لنا منها

أعلن ​وزير المالية​ الأسبق ​علي حسن خليل​ رفضه ل​صفقة القرن​، معتبراً أنها ليست مصيراً محتوماً لنا وللقضية الفلسطينية.

وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أكد خليل أن "وحدتنا سوف تُفشل صفقة القرن وتسقط ما يرسم لنا منها، ووحدة ​الفلسطينيين​ تحميهم وتحصّن حقوقهم".

وأشار خليل إلى أن الصفقة "لن تمر طالما أننا نقاومها متّحدين.، فالوحدة سلاحنا الأول بوجه وحدة ​ترامب​ و​نتنياهو​".