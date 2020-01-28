اللواء عثمان التقى سفيرة أستراليا ورئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في مكتبه بثكنة المقر العام، السفيرة الأسترالية في لبنان السيدة Rebekah Grindlay يرافقها السكرتير الثاني في السفارة السيّد Angus Minns، في زيارة جرى خلالها استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما، كما تم عرض للأوضاع العامة في البلاد.
كما استقبل رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في لبنان السيد Christophe Martan ترافقه المستشارة القانونيّة السيدة ميريام حداد، ومنسّقة قسم الحماية السيدة Joanna Lovergine، في زيارةٍ جرى خلالها البحث في تعزيز سبل التعاون بين قوى الأمن الداخلي والصليب الأحمر الدولي.
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