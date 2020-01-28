مصادر حكومية للمنار: نهاية نقاش البيان الوزاري ستكون نهاية هذا الاسبوع

أكدت مصادر حكومية لقناة "المنار" أن "نهاية نقاش ​البيان الوزاري​ ستكون نهاية هذا الاسبوع"، مشيرةً الى "اننا سنكون مع وضع المسات الاخيرة على البيان الوزاري لنكون بعد ذلك أمام جلسة ل​مجلس الوزراء​ وتكون ​الحكومة​ جاهزة لامتحان الثقة".

وأشارت المصادر الى أن "العمل يتم على مسارين: الاول العمل على حل الازمة الإقتصادية الحالية، والثاني تأمين ثقة ​المجتمع الدولي​".