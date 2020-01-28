أكدت مصادر حكومية لقناة "المنار" أن "نهاية نقاش البيان الوزاري ستكون نهاية هذا الاسبوع"، مشيرةً الى "اننا سنكون مع وضع المسات الاخيرة على البيان الوزاري لنكون بعد ذلك أمام جلسة لمجلس الوزراء وتكون الحكومة جاهزة لامتحان الثقة".
وأشارت المصادر الى أن "العمل يتم على مسارين: الاول العمل على حل الازمة الإقتصادية الحالية، والثاني تأمين ثقة المجتمع الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر حكومية للمنار: نهاية نقاش البيان الوزاري ستكون نهاية هذا الاسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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