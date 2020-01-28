الطبش: هناك اجماع وطني على رفض التوطين انطلاقاً من الدستور اللبناني

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "لا بد من التذكير بأن الموقف اللبناني واضح وهناك اجماع وطني على رفض ​التوطين​ انطلاقاً من ​الدستور اللبناني​ وإيمانا بشكل راسخ بأن ​فلسطين​ دولة عربية و​حق العودة​ مقدس".

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