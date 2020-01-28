ميقاتي: لا سلام اذا لم ينل الفلسطينيون حقهم بدولة مستقلة عاصمتها القدس

أعلن رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​، رفضه ل​صفقة القرن​، معتبراً أنه لا سلام إن لم ينل ​الفلسطينيون​ حقهم في دولة مستقلة عاصمتها ​القدس​. وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، أشار ميقاتي إلى أنه " لا سلام يرتجى اذا لم ينل الفلسطينيون حقهم في دولة مستقلة عاصمتها القدس، وكل ما عدا ذلك مشاريع لن يكتب لها النجاح ، ولا يمكن فرضها بقوة الواقع او واقع القوة".

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