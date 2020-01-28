أكد الوزير السابق بطرس حرب أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الذي أخرج المشهد أمس وهو الذي دافع عن جلسة الموازنة وعقدها".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح حرب أنه "فاجأني رئيس الحكومة حسان دياب بإيحائه انه اتى مؤقتا"، مشدداً على أن "ما جرى بالامس مخالف للدستور، وهذه الحكومة اذا تملك الرؤية ذاتها للحكومة السابقة فلماذا استقالت الاخيرة؟".
كانت هذه تفاصيل خبر حرب: اذا كانت تملك هذه الحكومة الرؤية ذاتها للحكومة السابقة فلماذا استقالت الاخيرة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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