حرب: اذا كانت تملك هذه الحكومة الرؤية ذاتها للحكومة السابقة فلماذا استقالت الاخيرة؟

أكد الوزير السابق ​بطرس حرب​ أن "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ هو الذي أخرج المشهد أمس وهو الذي دافع عن جلسة ​الموازنة​ وعقدها".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح حرب أنه "فاجأني رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ بإيحائه انه اتى مؤقتا"، مشدداً على أن "ما جرى بالامس مخالف للدستور، وهذه الحكومة اذا تملك الرؤية ذاتها للحكومة السابقة فلماذا استقالت الاخيرة؟".