توقيف شخص يسلم المخدرات لمروجين في الجديدة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه "في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجار المخدرات ومروجيها والمطلوبين للقضاء، وفي سياق أحد التحقيقات ل​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ وبعد متابعة حثيثة، جرى التوصل الى كشف هوية شخص ينشط في مجال تسليم المخدرات لمروجين. ونتيجة لعملية رصد دامت لحوالي الاسبوع، تمكنت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​، من توقيفه في محلة ​الجديدة​، ويدعى م. ع. (مواليد 1993، سوري) وضبط بحوزته كمية من المخدرات عبارة عن:

- 46 مظروفا بداخلها مادتي باز كوكايين وكوكايين.

- 13 ظرفا وكيس ذات حجم كبير من مادة ​الماريجوانا​.

- 11 ظرفا وكيس ذات حجم كبير من مادة ​حشيشة الكيف​.

- مسدس حربي مع طلقات عائدة له

- مبلغ مالي يفوق 5 ملايين ل. ل.