توقيف شخص يسلم المخدرات لمروجين في الجديدة

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "في إطار المتابعة المستمرة لتوقيف تجار المخدرات ومروجيها والمطلوبين للقضاء، وفي سياق أحد التحقيقات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي وبعد متابعة حثيثة، جرى التوصل الى كشف هوية شخص ينشط في مجال تسليم المخدرات لمروجين. ونتيجة لعملية رصد دامت لحوالي الاسبوع، تمكنت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيفه في محلة الجديدة، ويدعى م. ع. (مواليد 1993، سوري) وضبط بحوزته كمية من المخدرات عبارة عن:
- 46 مظروفا بداخلها مادتي باز كوكايين وكوكايين.
- 13 ظرفا وكيس ذات حجم كبير من مادة الماريجوانا.
- 11 ظرفا وكيس ذات حجم كبير من مادة حشيشة الكيف.
- مسدس حربي مع طلقات عائدة له
- مبلغ مالي يفوق 5 ملايين ل. ل.
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