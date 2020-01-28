لفتت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "شاركنا في جلسة مناقشة ​موازنة​ 2020 في البرلمان وصوتنا ضدها لعدم تضمنها الاصلاحات التي تتماشى مع الواقع المستجد بعد 17 تشرين، لكن سبب المشاركة الاساسي كان احترام دور المؤسسات ومنع الوصول الى الصرف على اساس ​القاعدة​ الاثنا عشرية لان ذلك من اهم ابواب الهدر و​الفساد​".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: سبب مشاركتنا الاساسي بجلسة الموازنة كان احترام دور المؤسسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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