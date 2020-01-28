المقدح: نجري لقاءات مكثفة لوضع برنامج لمواجهة صفقة القرن

أكد نائب قائد ​قوات الأمن​ الوطني الفلسطيني في ​لبنان​ ​منير المقدح، في حديث تلفزيوني، ان "الموقف الفلسطيني موحد رفضاً لخطة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​"، موضحاً عن "وجود لقاءات مكثفة لوضع برنامج لمواجهة هذا العدوان".

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