فادي الجميل: لافساح المجال امام الصناعات اللبنانية وعدم الاغراق ومنع التهريب

أكد رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​ أن "​الصناعة​ ال​لبنان​ية لديها تنوع وقوة، وتتميز الصناعة اللبنانية بتعدد أنوعها"، مشيراً الى أن "صناعة الاغذية في لبنان مهمة جدا والبويا والادوية والورق والكابلات، كما وهناك نجاحات بقطاع الورق والمواد الكيميائية والموتيرات ولدينا صناعيين يعملون على مستوى دولي".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الجميل أنه "شركة بركينز البريطانية اتت لتكرم أحد الصناعيين في ​الغازية​، والسيراميك اللبناني فاز بمناقصة لمترو ​باريس​".

ولفت الى أن "للصناعة اللبنانية منتجات تقليدية نفتخر فيها، وكذلك صناعات متطورة، ونحن نصدر ل​اميركا​ و​أوروبا​ ولدينا مستوى مرتفع"، مشيراً الى أن "هناك رواج للصناعة اللبنانية وأكثر ثقة واليوم الصناعة ستلعب دورا أكبر".

وأشار الجميل الى ان "افضل المنتجات في السوق اللبنانية تكون صنع لبنان بالمضمون والعرض"، داعياً الى "افساح المجال امام ​الصناعات اللبنانية​ وعدم الاغراق ومنع التهريب".