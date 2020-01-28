MTV: توجه الى إنجاز البيان الوزاري نهاية هذا الأسبوع

أكدت قناة الـ"MTV" أن "​البيان الوزاري​ على طريق الانجاز وهناك توجه الى إنجازه نهاية هذا الأسبوع، لافتة إلى ان "الحكومة تعطي الأولوية للوضعين المالي والاقتصادي".

ولفتت إلى انه " لم يصل البحث بعد في لجنة البيان الوزاري الى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".