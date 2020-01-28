MTV: توجه الى إنجاز البيان الوزاري نهاية هذا الأسبوع

أكدت قناة الـ"MTV" أن "البيان الوزاري على طريق الانجاز وهناك توجه الى إنجازه نهاية هذا الأسبوع، لافتة إلى ان "الحكومة تعطي الأولوية للوضعين المالي والاقتصادي".
ولفتت إلى انه " لم يصل البحث بعد في لجنة البيان الوزاري الى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".
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