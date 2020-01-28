توجه الوزير السابق ​اشرف ريفي​ لوزير الداخلية ​محمد فهمي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً انه "لم يكن مقبولاً أو مُستحباً منك أن تتبع ​سياسة​ القوة المصطنعة التي عفا عليها الزمن".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريفي لوزير الداخلية: لم يكن مقبولاً أو مُستحباً منك أن تتبع سياسة القوة المصطنعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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