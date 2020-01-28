سليم صفير: المصارف مستعدة للتعاون في ظل الوضع الضاغط

أكد رئيس ​جمعية المصارف​ ​سليم صفير​ في حديث تلفزيوني ان "المصارف مستعدة للتعاون في ظل الوضع الضاغط ورئيس ​الحكومة​ تمنى علينا التعاون وان نلتقي دورياً".

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