النشرة:اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وجبهة النصرة على اطراف بعض احياء معرة النعمان

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أنه "تدور ​اشتباكات​ عنيفة بين ​الجيش السوري​ و​جبهة النصرة​ على اطراف بعض احياء ​معرة النعمان​ في ​ريف ادلب​ الجنوبي الشرقي اثر سيطرة الجيش على المدينة ومحاولة الجبهة الانقضاض على الواحدت المتقدمة ، ويخوض الجيش حرب شوارع مع عدد من المجموعات التي نفذت كمينا للقوات المهاجمة.​​​​​".

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