اعتصام أمام السفارة الأميركية في العاصمة الأردنية رفضا لخطة ترامب

أفادت "سكي نيوز" عن ​إعتصام​ أمام ​السفارة الأميركية​ في العاصمة الأردنية عمَّان، رفضاً لخطة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​. وكان ترامب قد اعلن عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

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