السفير الأميركي: إسرائيل يمكنها ضمّ مستوطنات الضفة الغربية في أي وقت

أفادت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية نقلاً عن ​السفير الإسرائيلي​ في ​تل أبيب​، بأن "إسرائيل يمكنها ضمّ مستوطنات ​الضفة الغربية​ في أي وقت". وجاء حديثه بعد إتمام ​صفقة القرن​ في ​واشنطن​ بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ورئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ اليوم. إضغط للمزيد

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