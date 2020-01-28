جونسون لترامب: الخطة الأميركية للسلام يمكن أن تكون خطوة إيجابية للأمام

أعلن المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بعد اجراء اتصال هاتفي بين جونسون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ان "الخطة الأميركية للسلام في الشرق ألأوسط والمعروفة اعلامياً باسم صفقة القرن يمكن أن تكون خطوة إيجابية للأمام وتساهم بالتخفيف من النزاعات القائمة".
هذا وكان ترامب قد اعلن عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
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