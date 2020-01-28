جونسون لترامب: الخطة الأميركية للسلام يمكن أن تكون خطوة إيجابية للأمام

أعلن المتحدث باسم رئيس وزراء ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​ بعد اجراء ​اتصال​ هاتفي بين جونسون والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ان "الخطة الأميركية للسلام في الشرق ألأوسط والمعروفة اعلامياً باسم صفقة القرن يمكن أن تكون خطوة إيجابية للأمام وتساهم بالتخفيف من النزاعات القائمة".

هذا وكان ترامب قد اعلن عن "خطة ​السلام​" المقترحة بين ​الفلسطينيين​ والإسرائيليين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​.