أنصار الله: صفقة القرن التي أعلنها ترامب ممولة من السعودية والإمارات

أعتبر المتحدث باسم حركة "​أنصار الله​" اليمنية ​محمد عبد السلام​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان ‏"صفقة الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ عدوان أميركي سافر على ​فلسطين​ والأمة، وهي صفقة ممولة سعودياً وإماراتياً لتكريس الاحتلال الإسرائيلي، واجتثاث ​القضية الفلسطينية​"، داعياً شعوب المنطقة إلى "تحمل مسؤولية التصدي لهذا الخطر ومواجهته بكل الوسائل الممكنة والمتاحة والمشروعة".

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