خارجية الأردن: الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين سبيل السلام

أعلن وزير الخارجية الأردني ​أيمن الصفدي​، أن المملكة تريد سلاما حقيقيا عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال ويحفظ حقوق ​الشعب الفلسطيني​ ويحمي مصالح الأردن. وفي تصريح صحفي، أشار الصفدي إلى أنه "لا بد من إطلاق مفاوضات جادة ومباشرة تعالج جميع قضايا الوضع النهائي في إطار حل شامل وفق الشرعية الدولية والمبادرة العربية". وأكد على ضرورة قيام "​الدولة الفلسطينية​ المستقلة وعاصمتها ​القدس الشرقية​ وفق حل الدولتين سبيل ​السلام​".

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