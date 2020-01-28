كوشنر: خطة ترامب تمنح إسرائيل الفرصة للتمتع بمزيد من الأمن في المنطقة

أكد مستشار الرئيس الأميركي ​​دونالد ترامب​​ ​جاريد كوشنر، في حديث تلفزيوني، ان "خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب تمنح ​إسرائيل​ الفرصة للتمتع بمزيد من ​الأمن​ في المنطقة، وتم اخذ الوقت الكافي لرسم خرائط الحل والمناطق الفلسطينية ستربط مع بعضها عن طريق الأنفاق والجسور"، موضحاً ان "الخريطة التي رسمناها تتفق مع القرار الأممي"، مشدداً "عدم الرغبة باقتلاع أي يهودي أو فلسطيني في المنطقة، وان اي حل على أساس الدولتين يجب أن يرتكز على الخارطة التي رسمناها".

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