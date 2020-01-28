ترامب: هذا ما يمكن أن تبدو عليه دولة فلسطين في المستقبل

نشر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تتضمن شكل ​فلسطين​ ​المستقبل​ية بحسب رأيه، معلّقا باللغة العربية "هذا ما يمكن أن تبدو عليه دولة فلسطين في المستقبل، بعاصمة في أجزاء من القدس الشرقية".

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