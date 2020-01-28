إعلام إسرائيلي: نتانياهو سيطرح ضم غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية

نقلت "​الميادين​" عن وسائل إعلامية إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ سيطرح ضم غور ​الأردن​ ومستوطنات ​الضفة الغربية​ إلى إسرائيل. يأتي ذلك حديثه بعد إتمام ​صفقة القرن​ في ​واشنطن​ بين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ورئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ اليوم.

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