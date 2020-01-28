الصحة المصرية: لا اصابات بفيروس الصين الغامض حتى الآن

أعلنت ​وزارة الصحة​ والسكان المصرية، عن "خطتها لمنع دخول فيروس كورورنا إلى البلاد، وانها على أهبة الاستعداد، وقامت برفع درجة الاستعداد القصوى على منافذ دخول البلاد "البحرية، والجوية، والبرية"، وتوفير أجهزة ومستلزمات طبية إضافية للطوارئ، ضمن خطة ​التأمين​ الطبي الاحترازية التي اعتمدتها"، مشيرةً الى أنه "لم يتم رصد أي ​حالات​ مشتبه بإصابتها بفيروس ​الصين​ الغامض حتى الآن، وانه يتم مناظرة جميع المسافرين القادمين من المناطق التي ظهر بها المرض، مع مراعاة العزل الفوري لأي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، كما تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى ​الجمهورية​، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية".

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