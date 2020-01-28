أعتبر الوزير السابق ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "اضعفونا شتتونا، فرقونا، تفردوا فينا، ليمرروا صفقاتهم، إرادة الشعوب أقوى من كل صفقاتهم وقالها ناصر في ​مؤتمر​ الخرطوم لا صلح - لا تفاوض - لا اعتراف".

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كانت هذه تفاصيل خبر مراد: إرادة الشعوب أقوى من صفقاتهم فلا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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