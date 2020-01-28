ميخائيل بوغدانوف: روسيا ستدرس صفقة القرن والأهم موقف الفلسطينيين منها

علقت موسكو رسمياً على إعلان بنود الخطة الأميركية للسلام، على لسان نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، الذي أشار إلى أن روسيا ستدرس "صفقة القرن"، لافتاً إلى أن الأهم هو موقف الفلسطينيين منها.
وأعلن بوغدانوف في حديث صحفي أن "روسيا ستدرس صفقة القرن والشيء الأهم هو أن يعبر الفلسطينيون والعرب عن موقفهم منها".
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