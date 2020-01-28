ميخائيل بوغدانوف: روسيا ستدرس صفقة القرن والأهم موقف الفلسطينيين منها

علقت ​موسكو​ رسمياً على إعلان بنود الخطة الأميركية للسلام، على لسان نائب وزير الخارجية ​ميخائيل بوغدانوف​، الذي أشار إلى أن ​روسيا​ ستدرس "​صفقة القرن​"، لافتاً إلى أن الأهم هو موقف ​الفلسطينيين​ منها.

وأعلن بوغدانوف في حديث صحفي أن "روسيا ستدرس صفقة القرن والشيء الأهم هو أن يعبر ​الفلسطينيون​ والعرب عن موقفهم منها".