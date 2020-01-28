شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: لم يكن لدى الوزارة هيكل تنظيمى..وتوجيهات رئاسية باللامركزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة كانت تضم 4 دواوين، تم جمعها مع بعضها البعض دون وجود هيكل تنظيمى للوزارة، مضيفاً: "حينما شرفت بالوزارة، لم يكن هناك موظف معين بدرجة معينة فى الوزارة، وهذا لم يكن يصح استمراره، والهياكل فى المحافظات كانت تعانى من الترهل".

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وأضاف "شعراوى" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، رداً على عدد من الأدوات الرقابية للنواب، أن الوزارة بدأت فى إتخاذ خطوات لتجميع الكروت التوصيفية للموظفين، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وأصبح هناك هيكل للمدينة والمركز، وأصبح "كل واحد داخل المنظومة دى عارف هو بيشتغل إيه وبيعمل إيه"، على حد قوله.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة حصلت على موافقة الرئيس فى تطبيق الجانب المؤسسى فى كل المحافظات، وكذلك تدريب عدد من الموظفين كخطوة أولى لتنفيذ اللامركزية فى المحافظات .