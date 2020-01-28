أثناء إعلانه على “صفقة القرن”.. ترامب يشكر الإمارات والبحرين وعمان على الدعم

خص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دول الإمارات والبحرين وعمان بالشكر خلال مؤتمره الصحافي الذي أعلن فيه، مساء اليوم الاثنين، عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط، والتي تؤكد على جعل القدس عاصمة “غير مجزأة” للكيان الإسرائيلي.

وقال ترام خلال كلمته: “أشكر الإمارات، والبحرين، وعمان على العمل الرائع الذي قاموا به وإرسال سفرائهم للاحتفال معنا اليوم”، كما اعتبر أن عددا من الدول مستعدة لتحقيق الرؤية التي أتت بها الخطة.

واعتبر ترامب أنه قد “آن الأوان للعالم الإسلامي أن يصحح الخطأ الذي ارتكبه عام 1948 بمهاجمة إسرائيل” وذلك في إشارة إلى حرب 48 إبان إعلان قيام دولة الإحتلال.