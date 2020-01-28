ترامب يُعلن رسميا عن تفاصيل “صفقة القرن”: القدس “عاصمة غير مجزأة لإسرائيل”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يقدم اليوم خطوة كبيرة نحو السلام، وذلك في إشارة إلى خطته للسلام التي أعلن خطوطها العريضة في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، بواشنطن رفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو.

وقال ترامب إن رؤيته للسلام تختلف تماما عن المقتراحات السابقة، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن 80 صفحة مفصلة، لتكون أساسا للتفاوض.

وأضاف الرئيس الأمريكي “خطتي توفر فرصة للفلسطينيين والإسرائيليين ضمن حل الدولتين”، وتنص على بقاء القدس عاصمة غير مجزأة لإسرائيل” حسب قوله، موضحا أن الخطة ستضمن دولة فلسطينية متصلة الأراضي وستبقى القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل.

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واعتبر ترامب أن “إسرائيل تتطلع نحو السلام” كما زعم أن الحكومات في المنطقة تُدرك أن الإرهاب والتطرف الإسلامي هما العدوان للجميع”مضيفا بأن “هناك من يستخدم الفلسطينيين كبنادق للإرهاب”.

وأضاف “خطتي قد تكون الفرصة الأخيرة للفلسطينيين للحصول على دولة مستقلة.. وأن العديد من الدول تريد المشاركة في توفير 50 مليار دولار لمشاريع جديدة في الدولة الفلسطينية المستقبلية”.

وتابع ترامب “أرسلت إلى الرئيس الفلسطني محمود عباس رسالة مفادها أن لدى الفلسطينيين 4 سنوات لدراسة خطتي للسلام.. وقلت له إذا قبلتم بخطتي سنكون إلى جانبكم لمساعدتكم في بناء دولتكم”.