أسرة التلميذة مريم تقرر استئناف الحكم الابتدائي في حق “أستاذ تارودانت”

قررت أسرة التلميذة مريم، البالغة من العمر 8 سنوات، والتي تتهم أستاذها بتعنيفها، في مجموعة مدارس “أورير” بجماعة “بونرار” بتارودانت، استئناف الحكم الابتدائي في حق الأستاذ المذكور، والقاضي في حقه بعشر أشهر سجنا، 6 منها نافذة، وغرامة قدرها 40 ألف درهم.

وقال أحد أعضاء هيأة دفاع التلميذة مريم، إن الأسرة لجأت إلى الاستئناف، اليوم الثلاثاء، لأن الحكم الابتدائي لم يرقها، مشيرة إلى أن هذا حق يكفله لها القانون.

وكانت الهيأة القضائية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، قد أدانت، مساء أمس الاثنين، الأستاذ بوجمعة (ب)، المشتبه فيه بتعنيف التلميذة مريم، بعشرة أشهر حبسا، منها ستة أشهر نافذة، وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، مع أدائه غرامة مالية قدرها أربعون ألف درهم.