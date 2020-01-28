أمن طنجة ينهي مغامرة تاجر المخدرات أسبوعا بعد هروبه بطريقة “هوليودية”

تمكنت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف مروج مخدرات ملقب بـ”الكبيدة”، في المدينة العتيقة، بعد تمكنه في وقت سابق من الهروب بطريقة “هوليودية” من قبضة العناصر الأمنية.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن العناصر الأمنية اعتقلت المشتبه فيه، الصادرة في حقه مذكرات بحث وطنية، في أحد أحياء المدينة العتيقة، ووضعته رهن إشارة البحث، الذي تجريه النيابة العامة المختصة.

وكان المشتبه فيه، الملقب بـ”الكبيدة” قد تمكن صباح يوم الأربعاء الماضي، من الهروب بطريقة “هوليودية”، من سطح بيته الموجود في حي جنان قبطان، خلال حملة أمنية قامت بها المصالح الأمنية على مروجي المخدرات في المدينة العتيقة.