مواجهات في الضفة عقب إعلان تفاصيل "صفقة القرن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتشد الآلاف من الفلسطينيين في شوارع محافظات الضفة الغربيّة والأردن، مساء اليوم الثلاثاء، رفضًا لـ"صفقة القرن"، في الوقت الذي أعلن الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عن تفاصيل هذه الخطة، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض.

وحمل المشاركون في المسيرات بالعاصمة الأردنية عمان، ومناطق متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية، الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تعبر عن رفضهم لخطة "صفقة القرن" المزعومة.

وفي قطاع غزة، احتشد الآلاف من الفلسطينيين في ساحات عامة في جميع محافظات القطاع. وأحرق المتظاهرون في غزة العلم الإسرائيلي وصور للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما أشعلوا الإطارات في شوارع مدن القطاع، تعبيرًا عن غضبهم ورفضهم للخطة الأميركية المزعومة لتسوية القضية الفلسطينية.

مواجهات بالضفة

كما شارك المئات من الفلسطينيين في وقفات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة رفضًا للإعلان عن صفقة القرن المزعومة. وعبر المشاركون في الوقفات، عن رفضهم للصفقة، والتمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وشددوا على أن الصفقة "لن تمر". وطالبوا بتحقيق الوحدة الفلسطينية لمواجهة الصفقة الأميركية وإفشالها.

وتطورت بعض الوقفات إلى مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في عدة نقاط تماس بمحافظات نابلس وقلقيلية ورام الله والخليل. واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، لقمع المواجهات، دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات.

احتجاج في عمان

وفي العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة المئات من الأردنيين بوقفة احتجاجية قرب السفارة الأميركية، ووسط تواجد أمني كثيف.

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وردد المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها الحركة الإسلامية وفعاليات شبابية وشعبية، هتافات منها "أردن يا بلد الأحرار ما بنرضى بأي عار"، و"أميركا رمز الإرهاب وبتدعم بني صهيون".

ورفع المشاركون لافتات كتب عليها عبارات تدين إعلان ترامب، ومن أبرز ما كتبوه، "أميركا رأس الإرهاب صفقتكم لن تمر تسقط صفقة القرن وعرابيها".

وشارك أيضًا التي شهدت تواجدًا أمنيًا كثيفًا، عدد من البرلمانيين، منهم خليل عطية وسعود أبو محفوظ.

وعلى ذات الصعيد، دعت حركة "فتح" في لبنان، اليوم الثلاثاء، إلى مسيرات غضب في كل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في البلاد، غدًا الأربعاء، ردًا على الإعلان الأميركي لصفقة القرن المزعومة.

وأكدت الحركة، في بيان لها، وقوفها خلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مواجهة الخطة الأميركية المزعومة للسلام.

وقالت، إنه "لن ترهبنا التهديدات الأميركية والإسرائيلية، فالصمود في وجه آلة العدوان قدر عشناه واعتدناه منذ عقود بعيدة".

وكشف الرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، عن أن خطته المزعومة للتسوية السياسية بالشرق الأوسط تتضمن إقامة دولة فلسطينية متصلة، وإبقاء مدينة القدس غير المقسمة عاصمة موحدة لإسرائيل.