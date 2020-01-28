هنية يتفق مع عباس على التنسيق لمواجهة "صفقة القرن"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تلقى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء اليوم، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، على استمرار التنسيق لمواجهة "صفقة القرن" المزعومة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، أن هنية، عبّر خلال الاتصال، عن وقوف حركة "حماس" خلف مواقف الرئيس الثابتة، والتمسك بالثوابت الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض ما يسمى "صفقة القرن" الهادفة لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني.

وشدد على "وجوب وقوف الشعب الفلسطيني بكافة فصائله وأطيافه السياسية جنبا إلى جنب، دعما لمواقف سيادة الرئيس الثابت والرافض لكل مخططات تصفية القضية الفلسطينية وعلى رأسها ‘صفقة القرن‘".

ودعا هنية إلى وضع جميع الخلافات جانبا، والوقوف صفا واحدا في مواجهة مخطط تصفية المشروع الوطني الفلسطيني. من جانبه، ثمن سيادة عبّاس، بحسب "وفا"، مبادرة هنية، مؤكدا أن نقطة ارتكاز مواجهة وإسقاط مشروع تصفية القضية الفلسطينية تستند إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية.