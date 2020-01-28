شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من حركة حماس على صفقة القرن والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يناير 2020 سامي أبو زهري Advertisements وصف مسؤول في حركة حماس يوم الثلاثاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطته للسلام في الشرق الأوسط بأنها "عدوانية" وقال إن اقتراحاته بشأن القدس "فارغة".

وقال سامي أبو زهري إن "تصريحات ترامب العدوانية ستفجر غضبا كبيرا". وأضاف أن "تصريحاته حول القدس فارغة وليس لها قيمه والقدس ستبقى أرض الفلسطينيين"

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