شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس للرد على خطة السلام الأمريكية والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يناير 2020 من المقرر أن يلقي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، كلمة للرد على خطة السلام الأمريكية.

وبحسب قناة "العربية"، فإن عباس سيدلي بكلمة مقتضبة ردا على الخطة الأميركية. Advertisements وأضافت القناة، إن القيادة الفلسطينية في اجتماع متواصل في رام الله.

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