شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع التظاهرات في قطاع غزة بعد إعلان "صفقة القرن" والان مع التفاصيل

مظاهرات قطاع غزة

وبحسب "رويترز" جاء رد فعل المتظاهرين الفلسطينيين بحرق إطارات السيارات أثناء مظاهرة ضد خطة السلام في الشرق الأوسط للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في شمال قطاع غزة.

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