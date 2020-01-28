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نتنياهو يحدد مصير غور الأردن في صفقة القرن

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 28 يناير 2020

بنيامين نتنياهو

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أعلن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن "صفقة القرن" تبقي سيطرة إسرائيل على غور الأردن.

وقال نتنياهو، في كلمة مشتركة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء، "أوافق على إجراء مفاوضات سلام مع فلسطين وفقًا لما وضعته رؤية خطة السلام الأميركية".

وأضاف "الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وتبقي إسرائيل سيطرتها على غور الأردن، ونزع السلاح من قطاع غزة، ووقف أنشطة حماس، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين خارج دولة إسرائيل، والاعتراف بعاصمة غير مقسمة لإسرائيل وهي القدس، وفتح دور العبادة لجميع الأديان، وربط فلسطين بإسرائيل".

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