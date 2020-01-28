شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أراضي الفلسطينيين لن تمس لـ 4 سنوات والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يناير 2020 أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن أراضي الفلسطينيين لن تمس لـ 4 سنوات.

Advertisements وأضاف، "أرسلت رسالة للرئيس الفلسطيني وأكدت له أن أراضي الفلسطينيين لن تمس لـ 4 سنوات". وتابع ترامب مخاطبا الرئيس الفلسطيني محمود عباس: ان اخترت السلام سنتعاون معك.

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