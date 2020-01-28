شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: رؤيتنا ستوفر 50 مليار للفلسطينيين ولن يحتاجوا للمساعدات والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يناير 2020 قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، "رؤيتنا ستوفر 50 مليار للفلسطينيين ولن يحتاجوا للمساعدات".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، لن يقتلع أي فلسطيني أو إسرائيلي من أرضه وبين أن "اتفاق اليوم فرصة تاريخية للفلسطينيين لصنع السلام". Advertisements وتابع "لن نطلب من إسرائيل تقديم تنازلات تلحق الأذى بأمنها". ومضى" سنعمل مع إسرائيل لإيجاد أراض لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا. وشدد قائلا "سنعترف بالقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين وسنفتتح سفارة أميركية هناك"

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