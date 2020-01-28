شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب في افتتاح كلمته لصفقة القرن: إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يناير 2020 دونالد ترامب يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب في مستهل كلمته: اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام.

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